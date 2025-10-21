當以色列美國阿拉伯攜手：哈馬斯末日到了？

10月10日以哈第三次停火後，和平便沿著崎嶇道路艱難前進。

首先，停火第一階段要求雙方立即停止敵對行動，同時凍結前線，哈馬斯必須在72小時內移交所有以色列人質，不論生死；以色列則必須釋放巴勒斯坦囚犯作為交換，包括250名終身監禁犯和1,700名戰爭開始後的被捕人員。此外，哈馬斯每移交一具以色列人質遺骸，以色列將會移交15具已故加沙民眾遺骸。

但光在第一階段，衝突就已此起彼落。除了哈馬斯因以色列人質遺體下落難定，導致歸還無法按照預期時程外，以色列也沒有完全停止襲擊。例如10月14日，以軍就殺害幾位巴勒斯坦人，其中6人在加沙城，5人在舒賈伊亞遭受空襲，1人在汗尤尼斯遭受無人機襲擊。據以色列軍方表示，舒賈伊亞的受害者是無視射擊警告而越過「黃線」的人員。

與此同時，哈馬斯也開始在加沙掃蕩其餘武裝，當中就包括據稱是以色列支持的競爭派系。10月18日美國務院表示，哈馬斯可能違反停火協議，襲擊加沙的巴勒斯坦平民，「如果哈馬斯繼續發動襲擊，我們將採取措施保護加沙人民並維護停火的完整性。」

結果美國還沒出手，以色列倒是先動手。以軍在19日表示，哈馬斯在加沙境內對以軍進行多次襲擊，包括使用火箭彈及狙擊以色列士兵，兩宗事件都發生在以色列控制的加沙地區，「是對停火的公然違反」。當然，哈馬斯否認相關指控，聲稱當地武裝人員沒有聽從命令，襲擊與自己無關。但以軍還是在19日發動攻擊，造成至少26人死亡

即便以色列隨後表示，已開始恢復執行加沙停火協議，20日起會讓物資運入加沙，但這種停火「欲破未破」的狀態，似乎正揭露「20點和平計劃」的新常態：包括以色列在內，各方正持續施壓哈馬斯。

圖為2025年10月19日，以軍重新空襲加沙地區，南部汗尤尼斯（Khan Younis）竄起濃煙。（Reuters）

停火第二階段的拉扯

眾所周知，特朗普已在14日表示，停火協議進入第二階段：加沙的去軍事化和安全化。

根據特朗普規劃，進入這一階段，加沙將成為「一個去極端化的無恐怖區，不會對鄰國構成威脅」，哈馬斯不只必須解除武裝，其攻擊性武器也必須被徹底摧毀，包括隧道與其他軍事基礎設施，以消除暴力行動的能力。當然，特朗普也承諾對和平共處的哈馬斯成員給予特赦，並為選擇流亡的哈馬斯成員提供安全通道。

更重要的是，國際將部署一支由美國、阿拉伯和歐洲人員組成的臨時國際穩定部隊（International Stabilization Force，ISF），交接以色列部分撤軍後的真空，同時負責監督安全事務，並協助培訓巴勒斯坦警察部隊，以確保長期穩定與和平。而這顯然就是卡塔爾、土耳其、埃及與美國共同擔保停火的基礎。

有了這個基礎，停火協議才能進入第三階段：建立一個由巴勒斯坦技術官僚領導、受國際機構監督的過渡政府，負責日常治理並監督基礎設施的修復。人道援助將不受干擾地送達，聯合國和紅新月會等國際組織將監督援助的分配，以色列軍隊也將分階段撤出大部分加沙地帶。

2025年10月17日，埃及拉法（Rafah），以色列與哈馬斯達成加沙停火協議期間，滿載人道援助物資的貨車在拉法口岸的埃及一側，排成一排。（Reuters）

但顯然，除了人質遺體問題外，以哈雙方圍繞履約的最大隱憂，就是以色列是否願意依照規劃撤軍，以及哈馬斯是否願意解除武裝、不參與戰後加沙治理。而這兩個隱憂，又是本質上環環相扣的一體兩面。

從哈馬斯的視角出發，如果解除武裝、不能參與戰後加沙治理，情況就不只是退回2007年實質統治加沙前，更意味自己從1987年第一次大起義、2000年第二次大起義以來，一路積累的鬥爭資本與實力蕩然無存，40年流血換來一場空。

而從以色列的立場來看，如果不將哈馬斯從加沙連根拔起，就意味自己耗費經濟與軍事成本、付出巨大輿論代價、幾乎透支過去「大屠殺」積累的兩年鏖戰，其實沒有解決任何問題。如果哈馬斯繼續留在加沙，從雙方已經積累的巨大血仇來看，下一次衝突的爆發不論誰先主動，也不過是需要10年、20年或更久時間的問題。

基本上這也是過去兩次停火之所以破碎的關鍵，更是當前停火持續晃動的根源：如果哈馬斯持續拒絕解除武裝，以色列當然就有理由不撤軍、甚至繼續軍事攻勢。因為從雙方各自的視角出發，哈馬斯的保存實力與以色列的一勞永逸，終究是無法共存的互斥，也必須在「20點和平計劃」的第二階段決勝負。

2025年10月19日，以色列軍車停在以色列與加沙邊境的以色列一側。(Reuters)

各方正共同施壓哈馬斯

而之所以說是「決勝負」，就是因為加沙衝突規模過大、傷亡過重，更在全球輿論掀起滔天巨浪，導致斡旋各方已經很難再以過往的「拖字訣」解決問題。

首先是美國。其實不論拜登（Joe Biden）或特朗普，或是歷任美國總統，對於以色列都是給予全面支持，即便這次加沙戰爭已到種族滅絕程度、歐洲國家都開始用承認巴勒斯坦來「明哲保身」，美國還是拼命死撐。但從特朗普提出「20點和平計劃」來看，當中不管是將哈馬斯連根拔起、多國維和、託管戰後加沙，都隱含了美國對於這次戰爭壓力的感知，所以同樣希望一勞永逸，以免相關問題的反覆爆發，仍會在未來衝擊美國的國家聲譽。

而拼圖當中的關鍵，顯然就是一開始希望作壁上觀的阿拉伯國家。眾所周知，巴勒斯坦問題對多數阿拉伯國家來說，都是政治正確的燙手山芋，各方雖會出言譴責，卻都不想為此斷絕與以色列、美國的關係，埃及與約旦更對接收巴勒斯坦難民避之唯恐不及。不過即便如此，各方還是對於美國戰間提出的託管、美阿共同維和構想「已讀不回」，因為這形同配合美國、以色列共同管束巴勒斯坦人，同樣會讓各國面臨內部質疑。

但從特朗普當前的「20點和平計劃」受到阿拉伯各國廣泛支持，並在埃及成功舉辦「和平峰會」來看，衝突的升級與外溢已經對各方形成極限施壓：如果不接受「20點和平計劃」，就要承受以色列與伊朗衝突反覆爆發的風險，以及加沙種族滅絕對於各方的道德拷問。可以這麼說，阿拉伯國家對「20點和平計劃」的接受，也就像歐洲國家對巴勒斯坦的承認，都是在止損思維下跨出了一大步。

圖為2025年10月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）在埃及出席加沙和平峰會，在調解方簽署停火協議後發表講話。（Reuters）

而美國、以色列、阿拉伯國家的同聲一氣，無疑會對靠山伊朗已經神隱的哈馬斯構成壓力。過去兩次停火中，哈馬斯明顯都想用「拖字訣」解決問題，也就是持續抗拒解除武裝，賭各方會壓制以色列不再重啟戰事，從而凍結衝突讓自己保存實力。

平心而論，這確實是美國與西方各國一開始的作法，但以色列明顯不受管束，且也不會面臨什麼處罰。於是在加沙危機持續升級、幾乎要把各方都拖下水的背景下，現在各方明顯就轉為施壓哈馬斯，企圖從這方下手解決問題。因此不僅以色列違反停火的做法受到默許，阿拉伯各國也持續要求哈馬斯解除武裝。

根據10月21日的最新消息，哈馬斯稱代表團正在埃及開羅討論加沙停火協議的下一階段，其中有關解除武裝的議題「已被提上議程」，但最終還是要通過巴勒斯坦各政治派別達成共識，以及深入對話來實現，並指巴勒斯坦各政治派別有能力達成妥善方案。哈馬斯同時表示，如果各政治派別就加沙的治理達成共識，哈馬斯將支持任何政治派別管理加沙地帶，也將不參與其中任何行政管理事務，這一立場是「確定的」。

當然，這一過程可能需要不少時間，但從當前態勢來看，哈馬斯正面臨前所未有的壓力，只能沿美國、以色列、阿拉伯國家設定的議程緩緩前進。如果未來態勢沒有任何變化，這條路的盡頭，也或許就是哈馬斯鬥爭歲月的一去不復返。