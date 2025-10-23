路透：特朗普擬限制對華出口含美國軟件產品　報復北京稀土管制

路透社10月22日引述美國官員及消息人士稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）考慮限制依賴美國軟件驅動的產品出口，以報復北京方面最新一輪的稀土出口限制，涵蓋產品或從手提電腦到噴射引擎。不過，白宮及負責監管出口管制的美國商務部，均未證實相關內容。



圖為2025年10月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）在美國白宮主持午餐會。（Reuters）

特朗普於10月10日宣布，11月1日起對中國進口商品加徵100%關稅，並對所有關鍵軟件實施新的出口管制，但他當時未有公布更多細節。路透社報道，特朗普政府考慮實施相關管制，顯示計劃升級與中國的對峙。不過，內部亦有人主張採取較溫和方式，認為有關措施未必會推進。

路透社引述一位消息人士稱，特朗普政府可能會利用宣布該措施，藉此向中國施壓，但不會真正實施。由於涉及美國軟件製造的產品廣泛，如果全面實施限制，可能會對美國經濟造成損害，並會擾亂全球的科技產品貿易。兩位知情人士表示，一些範圍較窄的政策提案也在討論中。

路透社報道，中國大使館發言人未就美國正在考慮的措施發表評論，但重申中方反對美方「實施單邊長臂管轄措施」，並矢言如果美方繼續其認為錯誤的道路，中方將「採取堅決措施，維護自身合法權益」。