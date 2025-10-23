女首相高市早苗能否破例「進入土俵」？　日本相撲協會：暫不清楚

日本10月21日誕生史上首位女首相高市早苗，但上任不久她便遭遇一大難題。當地相撲賽事素來嚴禁女性進入站上土俵，而撲賽賽事中的「內閣總理大臣杯」，通常由日本首相親自頒發榮譽獎杯。面對高市早苗能否破例站上土俵頒獎？相撲協會則回應稱「暫不清楚」。



日本產經新聞報道，相撲協會的一位代表稱：「如果新首相有『登上擂台』的意願，我們可能會考慮，但目前還沒有具體消息，所以我們還沒有就此進行任何具體的討論。」

2018年，在京都府的一場巡迴比賽中，一位女性為救治在演講中暈倒的男市長而進入土俵，卻被當場多次要求離開。此舉其後引發當地社會爭議，許多人批評相撲界相比搶救人命，反而更在乎遵守存在性別歧視的傳統。當時的相撲協會主席發表聲明稱，相撲擂台是男人的戰場，因此「女性不進入擂台的習俗就一直流傳下來」。

2017年美國前總統特朗普初次拜訪日本及2019年再次抵達日本時，前首相安倍晉三安排他和松山英樹和青木功等高爾夫好手打球，甚至迎合特朗普的口味，招待他大口吃漢堡、陪著他看相撲比賽。（GettyImages）

相撲運動可追溯自1500年前的神話時代，《日本時報》（Japan Times）前專欄作家Mark Buckton表示，相撲在日本並不被視為一項運動，他說：「它在日本國民的集體心理中有更豐富的含義」。傳統上，日本神道宗教認為有月經的女性是「不潔的」，因此不允許女性踏上土俵。

2025年10月21日，日本東京，自民黨黨魁高市早苗當選首相後，在眾議院起立接受同僚掌聲。（Reuters）

不過，慶應義塾大學名譽教授、女性禁入史專家鈴木正孝介紹，當時，除了力士、裁判等相關人員外，任何人，無論性別，都不允許進入拳擊台。

此次在高市早苗當選後，人們開始好奇「女性禁止入土俵」的規定會否被打破。有網民留言表示，「看看他們是否會打破傳統，這很有趣」、「我認為禁止女性參加的禁令應該作為相撲文化的一部分保留下來」、「重視傳統和文化的高市很可能不會出席頒獎典禮」。