馬來西亞14歲少年被控謀殺　涉單戀成狂　校內女廁狂捅師姐200刀

馬來西亞八打靈再也萬達鎮（Bandar Utama）上週發生一宗駭人的校園命案，一名14歲男學生持刀尾隨心儀的16歲師姐至校內女廁後，狂捅對方多刀後導致其當場死亡。死者母親稱獲警方告知其女兒身上有200處刀傷，但警方強調要待屍檢完成才能確實。疑犯起初亦被指因求愛不遂而行兇，但警方後來澄清2人並不相識，只是男學生單方面暗戀死者。疑犯10月22日正式被控謀殺罪，擇定於下月21日進行案件管理程序。



馬來西亞媒體星洲網報道，案發當日正值上課時間，疑犯14日上午9時左右見師姐離開課室，便持刀尾隨對方至女廁，並向對方身上狂刺多刀。疑犯事後手持沾血利刃在校內徘徊，並大聲自己殺了人。

在疑犯同校哥哥的協助下，老師們聯手制服情緒不穩的疑犯。警方到場後將他拘捕，並起獲3把兇刀，其中2把為菲律賓爪刀及迷你海軍陸戰隊直刀；師姐被發現倒臥廁所後已被即時送院，惟送院前已無生命跡象。

疑犯哥哥透露，疑犯對師姐懷有強烈愛慕之情，手機相簿內全是師姐的照片；死者朋友則表示，疑犯事發前一日曾向對方告白被拒。警方起初懷疑該男學生在學業不盡人意及表白被拒的打擊下，憤而行兇。

不過，警方其後澄清指，死者與疑犯甚少交集僅為同校同學，疑犯雖然一直暗戀師姐，但未曾向其告白，2人也互不相識。

死者的葬禮已於10月20日舉行，疑犯則於22日在地方法院被控謀殺罪。由於被告未成年，此次聽證會閉門進行，而且由於謀殺案屬於高等法院管轄，因此法庭沒有記錄任何抗辯，不知疑犯是否認罪，僅知在被告律師的要求下，疑犯將會接受精神評估。

報道指，一旦謀殺罪名成立，疑犯理論上最高將被判處死刑或監禁30至40年及處以不少於12下鞭刑。 然而，根據2001年通過的法例，犯人未滿18歲不能被判處死刑。