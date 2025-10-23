羅浮宮劫案｜內地二手交易平台驚現「正品」 帶貨模特穿蒙面賊裝
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
法國羅浮宮博物館（Louvre Museum）於本月19日發生重大竊案，4名蒙面竊賊僅用7分鐘便闖入館內偷走8件皇室珠寶，造成約8800萬歐元（約7.9億港元）損失。
事件震驚全球後，有內媒發現，內地二手交易平台上竟出現大量標榜「羅浮宮正品」的商品，引發關注，平台也對此回應，呼籲民眾若發現可疑商品可直接舉報。
羅浮宮驚傳皇室珠寶遭竊 內地網現「羅浮宮正品」惹議
《瀟湘晨報》報導，羅浮宮被竊後，在內地二手交易平台「閒魚」上搜尋「羅浮宮正品」，竟可看到眾多標榜來自羅浮宮的商品，包含色彩繽紛的皇冠、鑲鑽項鍊等。而更引人注目的是，不少商品照中出現身穿黑衣、全身蒙面只露出眼睛的模特兒，疑似模仿此次竊案。
+14
多數賣家標榜「羅浮宮正品，95新，保存完好，低價急出，保真」，售價則從99萬元至9999萬元人民幣以上不等。內媒記者實測私信多位賣家後，收到的回覆五花八門，有的以英文回應「I'm selling my goods, do you need my Chinese friend」；也有的以戲謔口吻表示：
「盜亦有道，有點燙手，挑了」
「包郵」
「玩抽象（以荒誕言行娛樂大眾）」
部分內地網友看完後也跟風留言稱：
我這算不算提供線索了？
閒魚平台回應：可直接舉報假貨或禁售商品
對於平台上出現大量「羅浮宮正品」商品，據該報記者於10月22日致電「閒魚」客服詢問，客服回應，若發現疑似違規商品可「直接發起舉報」，平台會進行核實與處理，並在五個工作日內回覆結果。客服建議舉報時可選擇「禁限售商品」或「假貨／盜版」類別提交，以便平台加速審核處理。
【延伸閱讀】二手店執到寶！男子用40元買下舊瓷盤 竟是乾隆時代古董市值5萬（點擊放大瀏覽）
+8
羅浮宮劫案｜法國警方正與時間競賽 追回珍貴失物只有一周時間羅浮宮劫案｜疑犯作案照片曝光 疑持角磨機扮工人割展櫃｜有片以色列男童打破逾3千年陶罐 博物館淡定回應：「修好再展出」真．裸體展覽！法國博物館要求「遊客全裸參觀」 最多只能穿雙鞋「佛山羅浮宮」爆紅 山寨商場配套完勝正版 還獲國家定為4A景區
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】