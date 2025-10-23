羅浮宮劫案｜內地二手交易平台驚現「正品」　帶貨模特穿蒙面賊裝

法國羅浮宮博物館（Louvre Museum）於本月19日發生重大竊案，4名蒙面竊賊僅用7分鐘便闖入館內偷走8件皇室珠寶，造成約8800萬歐元（約7.9億港元）損失。



事件震驚全球後，有內媒發現，內地二手交易平台上竟出現大量標榜「羅浮宮正品」的商品，引發關注，平台也對此回應，呼籲民眾若發現可疑商品可直接舉報。

中國大陸二手交易平台上出現大量標榜「羅浮宮正品」的商品（截取自閒魚官網）

《瀟湘晨報》報導，羅浮宮被竊後，在內地二手交易平台「閒魚」上搜尋「羅浮宮正品」，竟可看到眾多標榜來自羅浮宮的商品，包含色彩繽紛的皇冠、鑲鑽項鍊等。而更引人注目的是，不少商品照中出現身穿黑衣、全身蒙面只露出眼睛的模特兒，疑似模仿此次竊案。

多數賣家標榜「羅浮宮正品，95新，保存完好，低價急出，保真」，售價則從99萬元至9999萬元人民幣以上不等。內媒記者實測私信多位賣家後，收到的回覆五花八門，有的以英文回應「I'm selling my goods, do you need my Chinese friend」；也有的以戲謔口吻表示：

「盜亦有道，有點燙手，挑了」

「包郵」

「玩抽象（以荒誕言行娛樂大眾）」



部分內地網友看完後也跟風留言稱：

我這算不算提供線索了？

閒魚平台回應：可直接舉報假貨或禁售商品

對於平台上出現大量「羅浮宮正品」商品，據該報記者於10月22日致電「閒魚」客服詢問，客服回應，若發現疑似違規商品可「直接發起舉報」，平台會進行核實與處理，並在五個工作日內回覆結果。客服建議舉報時可選擇「禁限售商品」或「假貨／盜版」類別提交，以便平台加速審核處理。

