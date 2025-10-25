Eemman Atienza｜菲19歲混血時尚網紅離世 生前曾受網暴
菲律賓知名主持人阿蒂恩扎（Kim Atienza）與妻子費利西亞（Felicia）近日透過社群媒體證實愛女艾曼·阿蒂恩扎（Emman Atienza）不幸去世，享年僅19歲。
艾曼的死因尚未公開，但她在生前曾遭受社群媒體的仇恨言論困擾，並表示這些壓力讓她感到疲憊。
艾曼因其在TikTok上分享的心理健康經歷及時尚內容而受到廣泛關注，深受Z世代喜愛。艾曼的父母24日證實女兒過世，在IG上發文表達悲痛，稱艾曼為家人及朋友帶來了無盡的歡樂和愛，她的真誠和勇氣讓許多人感受到不再孤單。
艾曼的突然離世震驚了她的粉絲，許多人在社交媒體上表達了哀悼與對她的懷念。她的父母也在社交媒體上呼籲大家關注心理健康問題，並強調艾曼生前對他人的影響。
艾曼的最後一則IG上貼文引起了許多粉絲的關注，艾曼曾勇敢地分享她的心理健康挑戰，並試圖抵抗社會對她的批評。
