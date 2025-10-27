新澤西頑猴出沒搗亂市區？　警方四出搜捕不果疑為AI生成惡作劇

美國新澤西州警方上周連續接報有猴子在市區住宅大廈附近出沒，其後派員四出搜捕一無所獲。警方初步判斷，認為事件有可能是AI人工智能生成照片而鬧出的惡作劇。



從網上瘋傳的照片可見，一隻猴子正在爬牆，另一隻猴子正在摷垃圾。有當地居民早前看了相關照片後，以為有猴子在一棟住宅大廈附近出沒，因而受驚報警。

從網上瘋傳的照片可見，左邊的一隻猴子正在爬牆，右下方的另一隻猴子則正在摷垃圾。(網上圖片)

當地警方上周四早上接報後，派員前往涉事大廈附近尋找猴子的蹤影，惟一連兩日搜遍四周均沒有發現。當局其後表示事件仍在調查中，但初步認為是一宗惡作劇，並指在社交平台上任何有關照片或影片有可能是由AI生成。

紐華克公共安全局長Emanuel Miranda表示， 當地的動物管制部門在上周初也接到過類似的假通報，警方已將整起事件定調為「惡作劇」。

美國近日發生一些由AI生成的假照片引起居民恐慌的事件，如有人利用人工智能生成有流浪漢在家門外出現的假照片，居民收到相關照片後報警，造成執法部門困擾。(網上圖片)

有當地居民批評，這場惡作劇浪費警力與時間，「讓警察為了不存在的事情奔波真是浪費時間，他們本可以去處理更重要的事。我認為我們應該正確使用AI，不要玩過火，也不要把事情鬧太大。」

近期，美國亦發生由AI生成的假照片引起居民恐慌的事件，有人利用人工智能生成有流浪漢在家門外出現的假照片，居民收到相關照片後報警，造成執法部門困擾。警方呼籲公眾留意有關惡作劇，不要信以為真。