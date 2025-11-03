英火車持刀襲擊案｜32歲男子暫為唯一疑犯 另一被捕者獲釋
撰文：蕭通
出版：更新：
英格蘭東部一列前往倫敦的火車於11月1日發生的持刀傷人案，警方2日公布此前被捕的兩名男子，其中一名35歲男子已於當日獲釋，確定與襲擊無關。警方表示，餘下的一名32歲英國公民，目前為此案的唯一疑犯。他來自彼德堡（Peterborough）及在該處登上遇事列車。
路透社報道， 英國警方表示，這宗持刀攻擊案共導致11人送院，案件不涉恐怖攻擊。 而截至2日為止，已有5名傷者出院。至於仍然留院的傷者中，包括一名試圖阻止疑犯的火車乘務員，他目前情況危殆。警方表示，在查看列車的監控錄像後認為，該乘務員行為英勇。
警方表示，在現場找到一把刀，目前正在努力調查疑犯背景，以及其行兇前行動。英國內政大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）表示，她對事件深感悲痛，並敦促民眾不要對此事件進行猜測。
據目擊者表示，事發列車原定在晚上6時25分由唐卡士打（Doncaster）前往倫敦國王十字站（King's Cross），在駛離彼德堡（Peterborough）約10分鐘後，有乘客使用緊急召喚系統，爭相拚死逃命，亦有乘客躲在洗手間內。
另一名目擊者稱目睹多名乘客負傷走到自己身處的車廂，而在列車抵達亨丁頓站後，乘客疏散下車，但其中一名疑犯亦走到月台揮舞大刀，之後遭警員以電槍制服。
