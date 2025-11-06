聯合國教科文組織大會通過決議　將3月21日定為國際太極拳日

正在烏茲別克舉行的聯合國教科文組織大會第43屆會議，於當地11月5日通過決議，宣布每年3月21日為「國際太極拳日」。央視報道，此項議題由中國發起，獲得與會國家一致支持。



圖為正在烏茲別克舉行的聯合國教科文組織大會第43屆會議。（央視圖片）

決議指出，擬議的3月21日恰逢春分節氣，彰顯出太極拳具有的平衡與和諧理念。太極拳作為一種古老的體育運動和非物質文化遺產，對於提升人類健康福祉、促進社會包容和性別平等、推動交流互鑒，以及助力和平建設具有積極作用。

新華社報道，太極拳起源於中國，融合哲學、中醫與武術精髓，以「陰陽平衡、剛柔並濟」為理論根基，歷經數百年發展形成陳、楊、吳、武、孫等不同技術風格的拳式，全球習練者達數億人，覆蓋180多個國家和地區。2020年，太極拳被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。

報道指出，選擇3月21日作為國際太極拳日，既呼應春分「晝夜均、寒暑平」的自然節律，更契合太極拳「天人合一」的哲學內涵。新華社報道稱，科學研究表明，太極拳對改善慢性病、提升心理健康具有顯著效果，其「治未病」理念正被納入全球公共衛生體系。