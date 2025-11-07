中方駁斥美方在氣候問題上的無端指責　耿爽：美國大開歷史倒車

聯合國安理會11月6日舉行氣候與安全問題公開會，美國代表發言時無端指責中國碳排放問題，並聲稱中國「通過不正當手段獲得經濟優勢並污染環境」。中國常駐聯合國副代表耿爽兩度回應，予以嚴正駁斥，他說：「既然美國代表這次不那麼含蓄，直接點名了，那我也就不再含蓄了。」



耿爽周四在會上指出，中國作為擁有14億人口的世界第二大經濟體，多年來對世界經濟增長貢獻率年均超過30%。他強調，中國雖是當前全球碳排放量最大的國家，但人均排放量並不處於世界高位，且中國是全球公認的履行減排承諾意志最堅定、行動最有力、效果最顯著的國家，是全球應對氣候變化絕對的行動派。

中國常駐聯合國副代表耿爽。（中國外交部）

針對美方言論，耿爽直指美國「大開歷史倒車」，並公然稱氣候變化是人類歷史上最大的騙局。他指出，美國不僅是歷史累計排放最多的國家，人均碳排放量持續位居世界前列，更曾兩度退出《巴黎協定》，嚴重破壞全球氣候合作，已經成為全球應對氣候變化合作最大的障礙。

耿爽還稱：「誰在採取行動，誰在推卸責任，誰在尋求合作，誰在無理攪局，大家看得清清楚楚。」他補充指，在應對氣候變化問題上，國際社會需要的是團結合作，而不是指責和推責。