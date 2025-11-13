何立峰晤美中關係全國委員會代表 促落實釜山峰會成果及管控分歧
撰文：蕭通
出版：
中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰11月12日晚在北京會見美中關係全國委員會董事會（NCUSCR）執行副主席格林伯格（Evan Greenberg）、會長歐倫斯（Stephen Orlins）。
何立峰表示，中美在經貿領域擁有廣闊合作空間，中美雙方應相向而行，共同維護好、落實好兩國元首釜山會晤重要共識和成果，加強合作、管控分歧，推動中美經貿關係穩定發展，希望美中關係全國委員會為推動中美友好合作作出新的貢獻。會面期間，何立峰還介紹了中共二十屆四中全會有關情況。
美方代表稱，美中關係保持穩定十分重要，願發揮好橋樑作用，推動深化美中交流合作。
另外，中國外交部副部長馬朝旭也於周二（11日）與格林伯格、歐倫斯會面，雙方就中美關係和共同關心的問題交換了意見。
