特朗普承諾：將簽署法案全面公開愛潑斯坦所有文件

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月17日公開承諾，若國會通過相關法案，他將簽署一項立法，強制司法部全面公開所有與已定罪性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）調查相關的非機密文件。



「我完全支持，當然會簽署。」特朗普在橢圓形辦公室回應記者提問時明確表示。他呼籲讓參議院乃至公眾審視這些文件，但同時強調共和黨人不應「過度談論此事」，認為這會轉移對其政府執政成就的關注，並直指「這真的是民主黨的問題，民主黨是愛潑斯坦的朋友，整件事都是騙局」。

2025年11月17日，美國紐約時代廣場一塊看板展示愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的評論。（Reuters）

此前，特朗普一直反對該法案，而此次則公開呼籲眾議院共和黨人投票支持公開文件。眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）隨即表示，預期法案將於週二（18日）以「大量票數」表決通過。

然而，即使法案在眾議院通過，仍需送交參議院審議。參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）尚未承諾會就該法案安排投票。