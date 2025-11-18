日本駐華大使館發布安全對策　籲在華日籍公民提高警惕

日本首相高市早苗近期關於「台灣有事」的言論持續發酵，引發中方連續多日的批評聲浪。日本駐華大使館11月17日向在中國境內的日本公民發布「安全對策」，提醒他們在中國外出時務必提高警惕，注意人身安全。



2025年11月17日，日本駐華大使館向在華日籍公民發布安全對策。（日本駐華大使館）

根據日本駐華大使館發布的公告，在華日本公民外出時應提高警惕，密切關注周圍情況，警惕可疑人員接近，並建議盡量結伴同行以確保安全，特別是攜帶兒童時需加強防護。

安全指引具體要求包括：注意言行舉止並尊重當地習俗；避免前往人群密集場所及日本人常聚集區域；遇可疑人員或團體應立即遠離。使館同時提供全天候緊急聯絡服務。

中國外交部、文化和旅遊部已於11月14日和16日先後發布提醒，建議中國公民近期避免前往日本，並稱日本社會治安不靖，針對中國公民的違法犯罪案件多發，安全環境持續惡化，又指日本領導人近日公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。