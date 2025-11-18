中國法官張玲玲高票當選聯合國上訴法庭法官　亞太唯一候選人

當地時間11月17日，第80屆聯合國大會舉行聯合國上訴法庭和爭議法庭法官選舉，中國最高人民法院女法官張玲玲以第一高票成功當選聯合國上訴法庭法官。



據聯合國官方消息，經聯合國內部司法理事會推薦，張玲玲法官在選舉中脫穎而出，以最高票數當選。她的任期為期七年，將於2026年7月1日正式履職。聯合國上訴法庭是聯合國內部司法系統的關鍵機構，負責維護聯合國工作人員合法權益，並確保聯合國系統在法治基礎上有效運轉。

來自中國的法官張玲玲以第一高票當選聯合國上訴法庭法官（北京大學法學院）

現年44歲的張玲玲法官是此次選舉中唯一來自亞太地區的候選人，她在最高人民法院擔任高級法官長達15年，累計參與審理案件數千起。此外，她還執筆起草多部司法解釋，並發表超過60篇法學論文與專著。

中國常駐聯合國副代表耿爽大使此前在第80屆聯大六委「聯合國內部司法」議題上向各國代表介紹來自中國的女法官張玲玲。他表示，張玲玲法官是「中國女性法官的傑出代表」，如其當選必將為上訴法庭工作做出重要貢獻，也將有利於提升上訴法庭的地域平衡和性別平衡。

位於美國紐約的聯合國總部。（資料圖片，Getty Images）

聯合國上訴法庭根據聯大第62/228號決議於2009年設立，共有7名法官，均在紐約聯合國總部辦公。值得關注的是，這是繼2022年11月中國女法官高曉力當選聯合國上訴法庭法官後，中國候選人再度在這一重要國際司法機構中獲得席位。