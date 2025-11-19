美國眾議院以427比1票通過決議　強制公開愛潑斯坦案文件

美國由共和黨控制的聯邦眾議院11月18日進行表決，以決定是否公開已故「富豪淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的性侵案調查文件。結果以427票贊成、1票反對下，將幾乎全票通過決議，要求強制公開司法部關於愛潑斯坦案的檔案。此前，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾反對公開文件，但16日改口稱支持眾議院通過表決，又稱自己沒有事打算隱瞞。



圖為2025年11月18日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮與沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會面期間，向在場媒體發表講話。（Reuters）

在特朗普轉變立場後，眾議院18日以幾乎全票通過公開文件的議案，將提交參議院審議，唯一投下反對票的是代表路易斯安那州的共和黨眾議員Clay Higgins。該決議要求，公開所有關於愛潑斯坦的非機密檔案。目前尚不清楚由共和黨主導的參議院會如何行動，參議院共和黨領袖圖恩（John Thune）拒絕置評。

幾個月來，愛潑斯坦案對特朗普造成困擾，部份原因是其支持者一直散佈此案的陰謀論。許多特朗普的支持者認為，政府掩蓋了愛潑斯坦與權貴的關係，並隱瞞了愛潑斯坦2019年在監獄自殺身亡的真相。

已故金融家愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）與大量美國政商名流交往密切，2019年7月6日因涉嫌性犯罪被捕後，於2019年8月10日死於獄中，被判定為「自殺」。(Reuters)

特朗普18日在白宮接見沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）時重申，他和愛潑斯坦沒有任何關係，「多年前我就把他趕出了我的圈子，因為我認為他是個變態。」

在眾議院投票前，約20名愛潑斯坦性侵案的受害者，與數名兩黨議員在國會大樓外集會，​​敦促公開這些檔案。這些女性手持年輕時的照片，講述當年遇上愛潑斯坦的經歷。在決議獲通過後，她們在眾議院的公眾席上起立，為議員們鼓掌，有些人喜極而泣，互相擁抱。