烏克蘭西部城市住宅樓遭空襲　至少25死93人傷

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）11月19日表示，烏克蘭西部城市捷爾諾波爾（Ternopil）遭俄羅斯大規模攻擊，至少已造成25人死亡、93人受傷。廢墟下仍埋有受困者，救援人員持續進行搜救工作。



圖為2025年11月19日，烏克蘭西部城市捷爾諾波爾（Ternopil）有公寓大樓遭俄羅斯空襲，當局派員進行搜救。（Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS）

烏克蘭空軍稱，俄羅斯從18日晚間起，向烏克蘭10多個州發動攻擊，共施放超過470架無人機及48枚各型導彈。路透社報道，除了捷爾諾波爾，西部城市利沃夫（Lviv）、西北部城市哈爾科夫（Kharkiv）也遭到砲火攻擊。

據烏克蘭內政部長伊克利緬科（Ihor Klymenko）稱，位於距離波蘭邊境約 120 英里的捷爾諾波爾市，有兩棟9層公寓大樓受襲。澤連斯基表示，住宅大樓被導彈直接擊中並引發火災，建築物結構嚴重損毀。

澤連斯基敦促盟友加大對俄羅斯施壓，包括向基輔提供更多防空導彈，以結束持續近4年的戰事。他表示，俄軍每一次針對平民的公然襲擊都表明，俄羅斯所受的壓力還不夠，對其實施有效的制裁，以及向烏龜提供援助可以改變這種狀況。”

羅馬尼亞國防部表示，在俄羅斯發動攻擊期間，一架無人機進入身為北約（NATO）成員國的羅馬尼亞領空，該國緊急派出兩架颱風戰機、兩架F-16戰鬥機升空。