巴基斯坦雜貨店遇劫 5歲女童1舉動感動持槍惡賊 將錢財全數歸還
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
巴基斯坦日前發生一宗雜貨店搶劫案，一名用布巾蒙住頭和臉部的搶匪持槍闖入，威脅店主交出金錢和手機。沒想到一旁店主的5歲女兒毫不懼怕，還想將手中的棒棒糖給搶匪，搶匪似乎被突如其來的純真之舉軟化，最終他放棄行搶，將錢財全數歸還。
5歲女童碰上搶案臨危不亂
《TrendX Pakistan》報導，雜貨店監視器畫面顯示，店主和其5歲女兒原本坐在櫃枱後方，突然有一名用布巾蒙住頭和臉部的搶匪持槍闖入，威脅店主交出金錢和手機。過程中，搶匪還多次打店主的頭，甚至作勢要揍他、開槍等，而店主5歲女兒就坐在一旁全程目睹。
劫匪原本十分囂張 多次打店主還作勢要開槍：
+10
當搶匪拿到錢財後，準備離去之時，小女孩突然將手中的棒棒糖伸出來，想要交給搶匪。搶匪也因小女孩的舉動愣了幾秒，隨後似乎被她的純真感動，將搶來的手機和金錢，又交還給店主，隨後親了小女孩的額頭後離去。
網友評論兩極
畫面曝光後，網友紛紛留言：
「小女孩拯救了爸爸！」
「太勇敢了！」
「小女孩也交出自己所有！」
「搶匪應該也有女兒……」
「好感人的一幕！」
然而也有網友表示：
「這該不會是Set的吧？」
「這是真的嗎？」
「怎麼看起來像AI影片？」
【延伸閱讀】媽媽被當街搶銀包 9歲女衝前狂打賊人兼追足5條街 警方大讚勇敢（點圖放大閱讀）：
+11
美國母親與別人爭吵 10歲女兒竟去拿槍射殺對方：她不應打我媽媽沒錢與女兒一起吃飯 窮爸爸等在門外 店東暖心請客＋送上驚喜開誠實商店慘遭洗劫「只剩桌子招牌」 5歲男童傷心獲網民鼓勵唐氏綜合症女童遭同學欺凌 北馬其頓總統親手拖住返學超暖心
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】