美前副總統切尼葬禮舉行　白宮官員：特朗普及萬斯未受邀

美國前副總統切尼（Dick Cheney）的葬禮11月20日在華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral）舉行，多名美國前任總統、副總統出席，但路透社同日引述白宮官員稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和副總統萬斯（JD Vance）並未獲得邀請出席。



2025年11月20日，美國前副總統切尼（Dick Cheney）的葬禮在華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral）舉行。（Reuters）

2025年11月20日，美國前副總統切尼（Dick Cheney）的葬禮在華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral）舉行。圖為軍方儀仗隊抬著靈柩。（Reuters）

切尼被認為是美國史上最有影響力的副總統之一，出席葬禮的數百名嘉賓包括前總統小布殊（George W. Bush）及拜登（Joe Biden），前副總統彭斯（Mike Pence）及賀錦麗（Kamala Harris）。曾與切尼搭檔8年的小布殊致悼詞，切尼的女兒、前眾議員利茲切尼（Liz Cheney）等也發表講話。

2025年11月20日，美國前副總統切尼（Dick Cheney）的葬禮舉行，前總統小布殊（George W. Bush）。（Reuters）

2025年11月20日，美國前副總統切尼（Dick Cheney）的葬禮舉行，前總統拜登（Joe Biden）與前總統小布殊（George W. Bush）的夫人勞拉（Laura Bush）談話。（Reuters）

切尼是傳統共和黨人，11月3日因肺炎和心血管疾病的併發症去世，享年84歲。他此前曾公開批評同黨籍的特朗普，指對方在2020年總統大選後拒絕接敗選結果，並須為國會騷亂負責。

切尼形容，「在我們國家246年的歷史中，從來沒有人比特朗普對我們共和國構成更大的威脅。」 在2024年總統大選，他公開支持特朗普的對手、民主黨籍候選人賀錦麗。

路透社報道，特朗普尚未向切尼家人致以慰問。白宮此前曾表示「知悉」切尼去世，白宮亦已按例降半旗。萬斯則在20日出席活動時稱，向切尼家人表示慰問，但承認雙方之間存在政治分歧。

2025年11月20日，美國前副總統切尼（Dick Cheney）的葬禮舉行前，前副總統彭斯（Mike Pence）在教堂外受訪。（Reuters）