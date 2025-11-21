美法官裁定特朗普「出兵」華盛頓特區違法 聯邦政府可提出上訴
一名美國聯邦法官11月20日裁定，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向首都華盛頓特區部署國民警衛隊的命令非法並下令終止部署，但裁決將延後21天生效，以便讓聯邦政府有時間提出上訴。
路透社報道，法官科布（Jia Cobb）20日作出上述裁決時指，聯邦政府向華盛頓特區部署國民警衛隊「超越了其權限範圍」，而在當地政府的請求下，將國民警衛隊部署於非軍事性、打擊犯罪的任務中則「違反了法律」。
代表特朗普政府的律師在法庭文件中稱，這場訴訟只不過是一場政治噱頭，並強調總統無須地方政府首長批准即可向華盛頓特區部署軍隊。
白宮副發言人傑克遜（Abigail Jackson）其後發聲明表示，特朗普部署國民警衛隊的命令合法，並斥責訴訟意在破壞其成功阻止暴力犯罪的努力。
華盛頓特區總檢察長施瓦布（Brian Schwalb）則指，允許特朗普動用軍隊來執行國內法律將開創一個危險的先例。
特朗普今年向多個城市部署國民警衛隊，其中不少命令都被法官裁定非法，而須叫停部署。
