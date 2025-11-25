美國假送貨員入屋搶8500萬加密幣 專家：一行為易成歹徒目標
撰文：TVBS新聞網
美國三藩市都勒教會區（Mission Dolores）一處社區近日發生一宗驚人搶案。
一名假扮外送員的男子闖入民宅，持槍脅迫並以膠帶綑綁屋主，最後劫走屋主的手機和筆電，以及價值約1100萬美元（約8554萬港元）的加密貨幣。
加密貨幣價值高 相關搶案頻傳
《紐約郵報》引述《舊金山紀事報》報道，當地警方表示，案件發生於22日清晨6時45分左右，疑犯先是假裝外送員取得受害屋主信任，隨後亮槍威脅並以膠帶綑綁屋主，接着再進入屋內搜刮財物。警方並未透露受害者是否受傷，也未說明是否已逮捕嫌犯。
近期美國各地也頻傳針對加密貨幣持有者的暴力綁架與搶劫事件。知名OnlyFans與Twitch網紅Amouranth（本名Kaitlyn Siragusa）3月時在家中與丈夫遭遇3名持槍搶匪入室搶劫。▼▼▼
5月時，也有2名綁匪被控在紐約市綁架並折磨一名意大利百萬富翁，逼迫其交出比特幣密碼。
加密貨幣難追回 愛炫富當心成被竊目標
加密貨幣因難以追蹤、方便洗白的特性，容易成為犯罪集團眼中的「高價目標」。個人安全公司PFC Safeguards執行長Steve Krystek表示，加密貨幣投資者受害的案件肯定在增加，很多透過加密貨幣致富的人都很愛炫富，他們正在向世人展示自己的財富。
警方也呼籲民眾提高警覺，特別是持有大量加密貨幣者，應避免公開暴露財富並強化防盜措施。
