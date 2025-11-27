「月經經血敷臉」TikTok瘋傳稱有護膚奇效　皮膚專家：恐感染發炎

近日國外社群掀起一股奇葩的護膚風潮，可見許多女性把經血敷在臉上，聲稱可帶來無與倫比的光澤。



有人認為此舉有靈性意味，可連結「神聖女性力量」，也有人將其與名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）的「吸血鬼面膜」相比，指可刺激膠原蛋白。但專家指出，沒有證據顯示經血能促進皮膚再生，且經血通過陰道時可能帶入細菌，接觸皮膚恐引發感染

近日國外社群掀起把女性月經經血敷在臉上的風潮，聲稱有護膚奇效。（TikTok截圖）

「經血面膜」的護膚效果在TikTok早已流傳多年（慎入）：

據《每日郵報》報導，這股名為「經血面膜」（menstrual masking）的潮流在 TikTok 上已累積約350萬次搜尋，但科學上是否有助於皮膚保養，仍存在疑問。社群媒體上，像是網紅Sara Sol 就曾分享以自身經血做抗老面膜的影片。她自稱「月經與子宮療癒教育者」，並將經血倒入土壤中，宣稱是古老的女性美容秘方。

經血護膚的理論基礎

報道指出，經血中含有子宮內膜組織、血液及陰道分泌物。內膜的再生過程受到幹細胞調控，醫學研究顯示其幹細胞具有促進傷口癒合的潛力。2018 年一項研究提及，使用經血血漿處理的傷口在 24 小時內可完全癒合，而使用一般血漿僅約 40% 癒合率。另有研究認為，經血衍生的幹細胞，可作為皮膚疾病或老化修復的來源。

專家警告潛在風險

然而，皮膚科醫師與美容專家對「自行以經血敷臉」持高度疑慮，因為經血同時含有表皮細胞與促炎細胞，可能引發皮膚刺激。資深美容師阿巴斯（Mariam Abbas）指出，經血中的訊息分子會促進組織分解，並非皮膚修復所需。加上經血通過陰道時可能帶入細菌與真菌，如金黃色葡萄球菌，若接觸皮膚傷口或痘痘，恐導致感染發炎。

美容師補充：

當我們提到護膚品中的幹細胞時，需明白這些產品並非含有完整的幹細胞，而是幹細胞在實驗室釋放出的生長因子和訊號分子。

英國皮膚科協會青少年皮膚科專家皮爾森（Tess McPherson）教授則提醒，沒有證據顯示經血能促進皮膚再生，使用他人血液更可能造成感染。

