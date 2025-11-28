美政府檔顯示槍擊嫌犯在特朗普任內取得庇護身份

美國特朗普（Donald Trump）政府多名官員將兩名國民警衛隊成員遭阿富汗移民槍擊事件，歸咎於拜登（Joe Biden）執政時期的審查失誤。但路透社看到的一份美國政府檔顯示，來自阿富汗的槍擊嫌犯拉坎瓦勒（Rahmanullah Lakanwal）是在特朗普政府任內在美國獲得庇護身份。



由特朗普任命的美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）和哥倫比亞特區聯邦地區檢察官皮羅（Jeanine Pirro），在星期四（11月27日）的新聞發佈會說，拜登政府在2021年批准拉坎瓦勒入境美國前，沒有對他進行充分的背景調查或審查。

帕特爾和皮羅並沒有為他們的說法提供任何證據。

路透社審閱的檔顯示，拉坎瓦勒於去年12月向美國申請庇護，並在今年4月23日獲得批准。今年1月20日重返白宮的特朗普，當時已就職三個多月。

白宮發言人傑克遜（Abigail Jackson）說：「如果不是拜登的危險政策，讓無數未經審查的罪犯入侵我們的國家並傷害美國人民，這個禽獸根本不會出現在這裏。」

美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）和哥倫比亞特區聯邦地區檢察官皮羅（Jeanine Pirro）將矛頭指向前朝拜登政府。（Reuters）

特朗普在國民警衛隊成員槍擊事件發生後，下令對拜登執政時批准的庇護申請以及向19個國家公民發放的綠卡進行全面審查。

一名美國官員說，現年29歲、居住在華盛頓州的拉坎瓦勒沒有已知的犯罪記錄。2021年，他通過「歡迎盟友」（Operation Allies Welcome）計畫進入美國。

拜登政府2021年從阿富汗全面撤軍，塔利班在阿富汗全面掌權。「歡迎盟友」計畫是拜登推出的計畫，旨在安置在阿富汗戰爭期間幫助過美國、擔心美軍撤離後遭塔利班報復的阿富汗人。超過7萬名阿富汗人通過這項計畫在美國定居。

FBI局長帕特爾、中央情報局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）、戰爭部長赫格塞思（Pete Hegseth）確認，拉坎瓦勒曾與駐阿富汗美軍合作。

本文獲《聯合早報》授權轉載

