美國黑熊闖便利店「掃場」　咬傷九旬婦及狗隻　徘徊多時終被擊斃

美國新澤西州一頭黑熊竟然闖進便利店，不但在店內橫衝直撞，還攻擊了一名90歲女子，引發當地民眾恐慌，相關畫面在網路上流傳，後來遭到當局射殺。



事件16日下午1時39分左右，發生在新澤西州弗農鎮（Vernon）當地Dollar General商店，從民眾拍攝影片中可看到，一頭約175磅（約79公斤）的野生熊竟然走進便利店中，在店內四處亂闖。

黑熊闖進便利店。（Facebook@SeanClarkin.Realtor）

拍攝影片的男子克拉金（Sean F. Clarkin）是一名地產代理，在他拍攝影片之前，該黑熊才攻擊了一名90歲女顧客還有寵物犬，他試着幫忙把黑熊引出商店，然而當黑熊與他靠得愈來愈近時，也讓他變得恐慌，大喊要其他民眾趕快撤離。

警方趕到現場後，在商店停車場發現了這頭黑熊，雖然試圖用橡膠子彈把熊趕回森林，由於熊不願意離開，還是不斷試圖回到商店只好擊斃，令目睹事件的民眾都十分傷心。

新澤西州魚類與野生動物局目前已經黑熊遺體送去驗屍，以確定是否有感染狂犬病，呼籲民眾若是遇到野生熊，千萬不要冒險靠近，慢慢往後退時，一邊把手舉起來並大聲吼叫，盡量讓自己的身形看起來更大。

