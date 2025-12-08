Katy Perry與杜魯多「放閃」　IG曬東京甜蜜合照一齊食壽司睇展覽

最近在日本舉行演唱會的美國歌手Katy Perry似乎與加拿大前總理杜魯多（Justin Trudeau）「蜜運中」。她近日在社交平台發布一張與杜魯多的面貼面親密合照，以及一段他們在日本一起吃壽司和看展覽的影片。外界認為，這次「放閃」或者是對外確認兩人的戀情關係。



Katy Perry在其個人IG分享與杜魯多的合照（向右撥第二張照片）：

英國《衛報》12月8日（周一）報道，Katy Perry近日在其擁有2億粉絲的IG帳號上發布一系列日本演唱會之旅的照片和影片。

Katy Perry為這組照片配文「東京演唱會之旅及更多」（tokyo times on tour and more），後面還加了一個笑臉表情和幾個表情符號，包括鮮花和紅心。

此前，杜魯道4日（上周四）在X上轉發了一張，他和Katy Perry與日本前首相岸田文雄夫婦的合照。

轉發這張照片時，杜魯多寫道：「很高興見到你，Katy和我很高興有機會與您以及裕子坐下來聊聊。」

報道指，Katy Perry與杜魯多都未公開評論過他們的戀情，在過去數月，外界對這對情侶的關注度一直很高，

今年7月，Katy Perry與杜魯多被拍到在滿地可共進晚餐。兩天后，杜魯多又出現在Katy Perry的演唱會上，深情演唱了歌曲《Firework》。

10月，兩人首次公開亮相。當時，他們一同前往巴黎，在Katy Perry41歲生日之際，觀看了一場歌舞表演後牽手漫步。

杜魯多曾於2015年至2025年擔任加拿大總理，並擔任自由黨黨魁，今年3月宣布辭職。

Katy Perry曾13次獲得格林美獎（Grammy）提名，發行過七張專輯，知名歌曲包括《California Gurls》、《Hot n Cold》和《Roar》。