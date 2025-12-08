柬泰邊境再交火　大批小學生「背書包逃命」　附近村民緊急撤離

柬埔寨與泰國邊境再度爆發交火，柬媒披露，該國奧多棉芷省靠近泰軍炮擊區域的一所學校，大批小學生聽到傳來的砲火聲，今天緊急離校，並加快腳步撤離以確保安全。



《柬中時報》報道，根據這段約1分39秒的影片，柬埔寨一所小學學生緊急被通知離校，小學生加快腳步撤離，有的人騎腳踏車、有的人跑步，前往避難。

柬埔寨與泰國邊境再度爆發交火（路透社）

柬埔寨小學生背著書包逃往避難區：

此外，奧多棉芷省靠近交火的部分村莊，今早也開始動員民眾撤離，民眾攜家帶眷並拿著簡單物品，緊急撤離到安全地帶。

柬埔寨國王高級顧問委員會主席、執政黨主席洪森今發表聲明稱，泰軍昨起多次使用各類武器向柬埔寨邊境射擊，「企圖誘使柬方回擊」，從而破壞雙方的停火協議及和平協議，他表示，前線已設下「不得回擊」的紅線，確保所有前線軍人嚴格遵守紀律。

至於泰國軍方則指控，柬國於昨下午2時15分突然開火，造成2名泰國士兵中彈，泰軍隨即還擊。泰國軍方指出，昨立即下令疏散令武里南府、素林府、四色菊府和烏汶府等邊境地區居民，轉移到指定避難所。

