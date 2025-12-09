沙特阿拉伯放寬禁酒令 高收入外籍人士首獲購買權
撰文：陳楚遙
出版：更新：
沙特阿拉伯（Saudi Arabia）近期宣布放寬對酒精銷售的嚴格限制，首次允許符合特定資格的非穆斯林外籍居民在境內合法購買酒類。根據新規定，月收入須達到5萬里亞爾（riyal）（約10.35萬港元）以上，且持有「高級居留簽證」的外國人士，可在首都利雅得（Riyadh）的指定商店購酒。該商店要求顧客透過專屬手機應用程式進行實名登記，並透過積分系統管理每月購買限額。
據悉，有意購買的居民須出示工資證明方可進入位於利雅得的該國唯一一家酒類商店。這家商店於去年開業，最初僅向外國外交官銷售烈酒，近期已開始向持高級居留身份的非穆斯林外籍居民開放。一位知情人士透露，當前超過12500名外籍居民已在這家商店購買酒類。
根據沙特阿拉伯簽證網站顯示，高級居留計劃（或稱為沙特阿拉伯綠卡）適用於五年內在沙特阿拉伯居住至少30個月的外國「技術專業人士、企業家、人才和投資者」。
據報，沙特阿拉伯此舉旨在將其首都打造為更具競爭力的國際商業和投資中心，並努力擴大其外國人口，這是其「2030願景」計劃的一部份。有消息指出，該國計劃在2026年前於吉達（Jeddah）和達蘭（Dhahran）等其他主要城市開設更多酒類銷售點。
