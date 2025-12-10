印度更新5億選民名冊　多人過勞死或自殺　教師遺言哭訴20天沒睡

印度選舉委員會近日開展全國大規模選民名冊更新工程，動員數千名基層選舉人員（BLO）在一個月內修訂超過5億選民的資料。選舉委員會表示，這項名為「特別強化修訂」（SIR）的行動旨在將每一位符合資格的選民納入選民名冊，並將不符合資格的人從名冊中刪除。然而，由於有關更新工程的工作量驚人，壓力不斷堆疊，多地傳出已有10多人因過勞死亡、心臟衰竭或不堪壓力事件輕生，引發社會強烈關注。



北方邦（Uttar Pradesh）一名46歲教師庫馬爾（Sarvesh Kumar）因工作過勞，近日在上吊身亡前哽咽拍下令人心痛的遺言，哭訴已連續20天未能入睡，自己真的很累，「若果再多一點時間，我一定會做完工作」。他向母親及姊妹道歉，請她們代為照顧四名年幼女兒，又強調此決定與他人無關，「壓力太大，我再也承受不了」。

另外，古吉拉特邦（Gujarat）一名小學教師留下指責工作「殘酷」的遺書後自殺；當地另一所學校的校長亦於緊張工作後在睡夢中去世。還有一名加濟阿巴德（Ghaziabad）選務人員辛格（Sunil Singh）向媒體投訴，其血小板指數因過勞急劇下降，卻不被允許請假。

這些基層工作人員多為政府教師與合約員工，他們需在完成本職工作的同時，逐家逐戶核對並上傳選民資料。許多人向媒體表示，他們每日工時長達14至15小時，且時常未獲額外津貼。儘管選委會已延長工作期限並提高酬金，部份人員反映仍未收到款項，健康惡化時亦不被准假。拒絕參與工作者，則面臨失業或監禁威脅。

2025年12月2日，印度選民們排隊投票。(Photo by Praful Gangurde/Hindustan Times via Getty Images)

隨着輿論壓力日增，印度最高法院罕有發聲，直言對基層選舉人員被壓榨的情況「深感憂慮」，要求選舉委員會立即加派人手，指現時全國投入名冊更新的人手僅1萬人，應再動員3萬人支援，並建議放寬工作要求，讓無法負荷者退出或休假。