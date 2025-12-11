女員工每天提早40分鐘返到公司竟被炒 告上法院一原因被判敗訴
員工提早到公司以往在許多主管心中常被認為是美德，然而西班牙卻有一名22歲女員工，因為每天習慣提早40分鐘到公司被開除，引發熱議。
這名在物流公司上班的22歲女員工，自2023年開始每天早上6時45分到7時前就會到公司，比應該上班的時間提早40分鐘，然而即使多次遭主管口頭或書面警告這樣的作法不符合公司規定，她還是依然故我。
主管最終對這名女員工失去耐心，以她每天堅持早到但其實對工作毫無貢獻，嚴重行為不當為理由將她開除，讓她覺得受到不合理待遇，向阿利坎特（Alicante）法院提出訴訟。
法院知悉，女子儘管多次被主管警告，卻完全不理會，依然堅持早到多達19次，且多次在抵達辦公室前，試圖透過公司軟體登入工作。
主管還指控女子在未經許可的情況下，出售公司用過的汽車電池，犯下許多違反公司信任的行為。
法院最終裁決支持公司做法，但不只是單純因為女員工早到，而是她頑固拒絕遵守工作場合規定，嚴重違反西班牙勞動法第54條，女員工可繼續上訴。
