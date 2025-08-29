公司悄為「自己的職位」展開招聘！事主不明　網民：被裁掉也不錯

還在職卻發現公司偷開自己位置的職缺！一名女網友近日崩潰上Dcard抱怨，表示發現公司開了自己職務的職缺，明明工作沒有犯下甚麼大錯，最多就是曾因為出勤率和HR面談，但已經是過去式而且也有合理原因，讓身為社會新鮮人的她非常焦慮，直呼「不太知道公司到底在想甚麼」。



事主表示，曾經出勤率不佳是因為之前在公司一直被罵，明明不是自己的錯，卻因為其他人的問題承擔，那段時間焦慮症爆發，比以往更常去看醫生請病假，每個月的經痛也會請生理假一次，因此HR曾經和她面談過，對方表示直屬主管有關注到她的出勤不太好，但又安慰她由HR角度看出勤率沒甚麼問題，除了焦慮症、那陣子的事跟生理假，其餘都正常。

事主回憶，面談當時也有開過她位置的職缺，但跟HR聊完後沒多久又關了，這禮拜卻又看到職缺重新開啟，明明工作上沒有犯重大的錯誤，不太知道公司到底在想甚麼。她坦言本來就很想明年過年後開始找工作，因為現在的職位是行政助理，薪資扣完實領僅剩台幣三萬元，但因為還沒有明確規劃，公司的陰晴不定讓她開始焦慮。

貼文曝光後，網友紛紛回覆提出建議：

．「當公司開了自己的職缺，而且HR也出面約談時，大家心裏都有數」

．「可以找新工作啊，也許新環境會更適合妳，不用太擔心」

．「拜託不要再看職缺有沒有開放了，妳越焦慮越沒辦法拿出最完美的一面，怕這個怕那個」

．「公司有照資遣流程走就還好，至少妳還可以申請失業給付跟資遣費，還有預告期薪資等等」

．「被資遣也不錯，只是妳可以加減看新工作，騎驢找馬」



