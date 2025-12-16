澳洲悉尼槍擊案　阿爾巴尼斯：槍手疑受ISIS意識形態影響

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）12月17日首次公開指出，悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）大規模槍擊案的兇手很可能受極端組織ISIS意識形態驅動。這宗造成15人死亡、42人受傷的襲擊，被定性為針對猶太族群的恐怖行為。



阿爾巴尼斯透露，24歲的兇手阿克拉姆（Naveed Akram）早在2019年就被情報機構留意，但其後並未列為「關注對象」。調查重點正聚焦於他與父親薩吉德（Sajid Akram）今年11月前往菲律賓時，是否曾接觸伊斯蘭極端分子。警方在案發後於海灘附近一輛車內發現自製爆炸裝置，以及兩枚自製ISIS旗幟。

阿爾巴尼斯同日在社交平台上載片段，見到他在醫院探訪英勇制服槍手的43歲的水果店老闆艾哈邁德（Ahmed al Ahmed），形容對方冒死奪走槍手的武器，成功拯救他人。他認為在最惡劣時刻時，大家目到澳洲人的最美好一面。

阿爾巴尼斯稱代表每位澳洲人向艾哈邁德表達感謝。

圖為悉尼邦迪海灘兩名槍手、24歲兒子納維德（Naveed Akram，左）及50歲的父親薩吉德（Sajid Akram，右）。（網上圖片）

澳洲政府12月15日已同意收緊槍枝法規。此前根據法律，薩吉德合法持有6支槍。這是自1996年亞瑟港屠殺（Port Arthur massacre）後，澳洲最嚴重的大規模槍擊事件。

澳洲全國掀起支援熱潮，紅十字會表示16日有超過7,000人捐血，打破單日紀錄。數百名民眾與猶太社群成員連續兩晚在邦迪海灘旁舉行燭光集會，以光明節的燭光象徵對抗黑暗。主持在儀式中表示：「我們唯一的力量，是為世界帶來光明。」