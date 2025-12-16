英國防參謀長：俄羅斯軍事威脅加劇　和平代價日益提高

英國防參謀長奈頓（Richard Knighton）12月16日發出嚴厲警告，指俄羅斯的軍事實力正在增強、軍事威脅正持續加劇，英國社會整體必須做好「挺身而出」的準備，以應對可能發生的衝突。他強調，當前局勢比他職業生涯中所見過的任何時期都更加危險，且和平的代價也正在上漲。



2025年12月8日，英國倫敦唐寧街10號門外，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左一）與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默，左二）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，右二）和德國總理默茨（Friedrich Merz，右一）在會晤後交談。 （Reuters）

奈頓指出，俄羅斯軍隊經過烏克蘭戰事洗禮，已成為一支規模龐大、技術熟練且經驗豐富的部隊，其軍費開支佔GDP比例已超過7%，並持續研發包括核魚雷、核動力巡航導彈在內的新式破壞性武器。

他表示，同意法國將軍曼東（Fabien Mandon）11月的說法，即法國必須做好準備。奈頓認為，俄羅斯的意圖明確在於挑戰、分裂並最終摧毀北約。

2025年2月22日，英國倫敦，圖為示威者在俄烏戰爭將臨3周年之際來到俄羅斯駐倫敦大使館示威。（Reuters）

奈頓宣布，預計將撥款5000萬英鎊（約5.2億港元）成立國防技術卓越學院（Defence Technical Excellence Colleges），以加速培訓國防領域所需人才。

他呼籲，應對戰爭需要「舉全國之力」，不僅在於加強武裝力量，更需建設國防工業、培養所需技能、增強社會及基礎設施韌性，必要時全民都需發揮作用，明白為國家犧牲的意義。