克宮：聖誕節停火方案取決於俄烏能否達成和平協議

克里姆林宮12月16日說，烏克蘭提出的聖誕節停火方案能否實施，取決於能否達成和平協議。



路透社報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周一說，基輔支持在聖誕節期間停火，特別是停止對能源基礎設施的襲擊。

圖為2025年12月15日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）與德國總理默茨（Friedrich Merz，不在圖中）共同舉行記者會。 （Reuters ）

當被問及這一想法時，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說：「現在的問題是，正如（特朗普）總統所說，我們能否達成協議。」

佩斯科夫說，如果烏克蘭只關注「短期、不可行的解決方案」，而不是尋求持久的解決方案，俄羅斯不太可能參與這樣的停火。

「我們想要和平。我們不希望停火只是給烏克蘭喘息之機，然後為戰爭的繼續打響指做準備。

「我們希望結束這場戰爭，實現我們的目標，維護我們的利益，並確保歐洲未來的和平。這就是我們所希望的。」

佩斯科夫說，莫斯科尚未看到美國和歐洲官員所說的華盛頓提出的、旨在為烏克蘭提供北約式安全保障的提案的具體細節。

本文獲《聯合早報》授權轉載

