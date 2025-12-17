歐盟八國：面對俄羅斯威脅　保衛歐洲東翼是當務之急

八位歐盟領導人星期二（12月16日）在赫爾辛基舉行會議。他們說，面對俄羅斯構成的威脅，保衛歐洲東翼應成為歐盟的「當務之急」。



法新社報導，芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo）在保加利亞、愛沙尼亞、芬蘭、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞和瑞典領導人參加的首屆東翼峰會後對記者表示：「俄羅斯對整個歐洲而言，無論現在、將來還是在可預見的未來，都將構成威脅。」

領導人簽署的最終聲明指出：「俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭及其後果，對歐洲的安全與穩定構成了深刻而持久的威脅。」

聲明稱：「當前形勢要求歐盟立即優先考慮東翼安全，採取協調一致的多領域作戰方式。」

他們說，這包括「地面作戰能力、無人機防禦、防空和導彈防禦、邊境和關鍵基礎設施保護、軍事機動性和反機動性」。

他們表示，歐洲東翼是共同的責任，「必須以緊迫感、領導力和決心捍衛」。

他們補充說，這些努力應與北約協調進行。

瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）表示：「歐盟可以通過明確資金來源、簡化法規和加強軍事機動性，在支持成員國加強自身防禦能力方面發揮重要作用。」

「歐盟和北約在東翼問題上顯然扮演着不同但又至關重要的互補角色。」

