美國11月失業率飆升至四年新高　非農就業新增職位卻超預期

美國勞工部12月16日發布數據顯示，美國11月非農就業新增職位6.4萬個，超出市場預期的5萬個，但同月失業率升至4.6%，高於預期的4.4%，並創下2021年9月以來最高水平。有經濟學家指出，失業率上升的部分原因是更多人進入勞動力市場尋找工作。



周二最新的數據顯示，美國私人市場新增職位6.9萬個，多過預期的4.5萬個。製造業職位減少5000個，符合預期。政府部門職位亦減少5000個。

勞工部週二也公佈了10月的部分就業數據，數據顯示當月就業人數減少了10.5萬人。下滑主要是由於聯邦政府僱員人數大幅減少，當月聯邦政府僱員減少了16.2萬人。此外，8月和9月的就業成長數據也被下調了3.3萬人。

海軍聯邦信貸聯盟首席經濟學家朗（Heather Long）表示：「企業在關稅、經濟前景不明及人工智能影響下，招聘意願趨於謹慎。當前失業人數比一年前增加了約70萬。」

美國11月失業率創下四年來新高。（聯邦勞動統計局）

經濟不確定性導致員工傾向於留在原崗位，而僱主則縮減招聘規模，這使得求職者——尤其是職業生涯初期的人——面臨艱難處境。

由於此前美國經歷了長達43天的政府停擺，政府官方公佈的10月和11月就業數據有所延遲。有專家指，鑑於政府停擺後數據收集的準確性和完整性受到質疑，投資者和政府官員可能會對這些數據持懷疑態度。