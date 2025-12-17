美媒：特朗普2025年行政令數量超過首任期總和　3分1面臨法律挑戰

美媒報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月15日簽署第二任期內的第221項行政命令——將芬太尼列為「大規模殺傷性武器」，他上任不到一年，簽署的行政命令就比整個第一任期（2017至2021年）簽署的還要多。



《華盛頓郵報》報道，自今年1月就職以來，特朗普頻頻簽署行政命令，包括實施關稅政策、報復認定的「敵人」、挑戰移民法規、對各種文化議題發表意見等，甚至關心淋浴噴頭的水壓，幾乎「無所不包」。

自20世紀初以來，美國總統一直在鞏固行政權力以繞過國會，但特朗普加速這一趨勢。隨著立法活動減少和黨派邊緣政策（partisan brinkmanship）日益盛行，這一趨勢愈演愈烈。

2025年1月20日，特朗普第二任期上任首日在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（X@FLGator193）

報道分析發現，特朗普簽署的行政命令中有三分之一面臨法律挑戰，包括單方面修改聯邦選舉登記規則、禁止為跨性別者提供醫療服務等，有前國土安全部官員表示，行政命令生效速度已超出政府的執行能力。

2025年3月20日，美國華盛頓，圖為特朗普簽署行政命令廢除美國教育部。（Reuters）

拜登（Joe Biden）、奧巴馬（Barack Obama）和小布殊（George W. Bush）在其整個總統任期中分別簽署162項、276項和291項行政命令。