Tesla Roadster 2明年登場？可裝「火箭推進器」　但有1隱藏變數

不知道你們還有沒有印象？2017年的時候，對，8年前，Tesla公開了Roadster 2。當時說的是2020年投產，結果到今年2025了還是沒落地。



這車其實很牛，雖然目前還算是概念超跑，哈哈……當年的一經公開，提到的顛覆型技術確實很亮眼！

官宣的驚人性能包括：

．三電機全輪驅動系統，搭配「火箭推進器」選裝包，可以安裝冷氣推進器；

．把航天技術引入電動汽車，理論上，加速、彎道、制動性能等都很恐怖；

．0-60mph加速僅1.9秒，0-100mph加速僅4.2秒；

．最高時速 400km/h+；

．200kWh超大電池組，續航1000km。



馬斯克（Elon Musk）還曾提出，電池包可以做成車結構件的一部分，這讓車雙重突破輕量化與安全性。

這幾項，足以顛覆大眾對電動汽車性能天花板的傳統認知了。

更何況當時是特斯拉提出來的，不僅僅頗具未來性，更重要的是確實有終極潛力啊！憑藉特斯拉Model S/3/X/Y等走量車型的銷量和知名度，感覺這車真能成。

不過這款特斯拉Roadster 2，此前預計起售價是20萬美金；而且是限量銷售，所以自然面向的就不是大眾市場了。

這車的推出，其實代表的是馬斯克對於特斯拉將新能源技術與航天技術終極融合的野心。所以難度可想而知，進而這些天遲遲沒見有多大突破。不過近幾天又有新動靜了。

最新消息，馬斯克說Roadster 2會在明年4月1日（剛好這天愚人節）正式亮相；

而且會和之前展示的完全不一樣。

要是搞砸了的話，馬斯克就可以說：

是愚人節玩笑……不管它最終能不能運行……都會是史上最刺激的演示。

這意思很明顯了吧？等明年看看進度再說。依舊是充滿不確定性，全憑大家的想象力。

老實講句，這車目前也只有馬斯克能搞，還是比較期待這車的最終量產形態的。而且說明年展示的會不一樣，也意味着具體的性能也有所改動了。

這車本身就極具科幻話題屬性。如果真的上市，那這車存在的本身，就是對電動汽車未來發展的一次技術挑戰。

就看明年我們會不會再次被「放鴿子」了……

【本文獲「科技狐」授權轉載，微信公眾號：kejihutv】