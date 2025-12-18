普京指不排除以軍事手段奪更多領土　誓實現「特別軍事行動」目標

俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）12月17日在莫斯科出席國防部擴大會議，他在講話中稱不排除用軍事手段「在烏克蘭解放更多領土」，還誓言將將通過武力或外交手段實現莫斯科的「特別軍事行動」目標。



路透社報道，美俄團隊今月早前在莫斯科就俄烏和平計劃舉行磋商，烏克蘭與歐洲的領導人也就俄美商討的基礎上再度進行討論，不過尚未達成協議。普京在會議上警告歐洲領導人，如果拒絕進行實質對話，俄方將通過軍事手段，在烏克蘭解放更多領土。

2025年12月17日，俄羅斯莫斯科，圖為普京出席授勳儀式，為前線參戰士兵頒授榮譽勳章。（Reuters）

普京強調俄軍目前在整個俄烏衝突前線牢牢掌握主動權，俄軍正擊潰烏軍，包括在西方接受訓練的烏克蘭精銳部隊，誓言莫斯科的目標將無條件實現。他還批評歐洲領導人在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮前，與時任美國總統拜登（Joe Biden）合作，還形容歐洲領導人為 「豬仔（little pigs）」，「歐洲的『小豬仔』立刻加入了前美國政府的工作，希望從我們國家的崩潰中獲利」。

澤連斯基：普京釋放明年持續戰爭訊號 盟友須做出回應

澤連斯基則在社交平台發文回應，稱普京說法表示莫斯科準備在明年持續對基輔開戰，強調盟友須看到俄羅斯釋放的訊號並做出回應，強調對方釋放的訊號與烏克蘭相反，並會對外交與和平方案造成影響，旨在合理化侵佔烏領土的企圖，還預警如果不作出回應，俄羅斯將觸角伸向歐洲更深處。