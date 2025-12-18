澤連斯基籲歐盟以被凍結俄羅斯資產援烏達成一致

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）12月17日呼籲盟友就繼續支持烏克蘭達成一致，並促請盟友向俄羅斯施壓，向對方釋放俄烏戰爭是「毫無意義（pointless）」的訊號。



綜合外媒報道，歐盟早前同意無限期凍結俄羅斯央行在歐洲的資產，而非每過半年表決是否繼續凍結，以推動用這資產作為抵押物，為烏克蘭發放明後兩年的軍民領域預算的事項。

不過有歐洲領導人因擔憂面臨法律風險，而不同意此事。澤連斯基呼籲歐盟應就此事盡快達成一致，還強調結果取決於歐洲，預料本周會繼續與美國團隊進行會談，討論保證烏克蘭安全與和平方案的進展。

澤連斯基演說中強調，近期歐洲開會所磋商的結果，必須讓俄羅斯感到在明年繼續戰爭的期望將毫無意義，「因為烏克蘭將獲得支持」。

路透社報道指，烏克蘭在歐洲的盟友預料俄羅斯有意結束戰爭，不過俄羅斯卻在近期推動戰線，散發出與此相反的訊號。