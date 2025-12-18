特朗普全國講話　稱非法移民清零並終結8場戰爭　將向美軍派錢

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月17日向全國發表電視演說，指自己繼承了前任總統拜登（Joe Biden）的災難管治。特朗普在講話中列舉了上任11個月的多項政績，其中包括讓非法移民進入美國邊境「清零」和終結了八場戰爭等。



特朗普發表全國演說總結上任後的政績：

特朗普在演說開首，不斷重申民主黨前任總統拜登在任期間讓經濟一團糟。自他推出關稅措施之後，美國已成為世上最「火熱」的國家，大量外資投資美國，美國企業將大量工作機會搬回美國。

特朗普強調：「現在，你們有了一位為我們國家守法勤勞的人民而戰的總統，正是這些人讓這個國家重新運轉，讓這個國家運轉起來。僅僅一年之後，我們取得的成就就遠遠超出了任何人的想像。」

特朗普談到非法移民議題：「過去七個月，我們沒有讓任何非法移民進入我國，這在當時是所有人都認為絕對不可能做到的。你們還記得拜登曾說過他需要國會通過立法來關閉邊境嗎？」

特朗普驕傲地表示：「結果證明，我們不需要立法。我們只需要一位新總統。我們接手的是世上最糟糕的邊境，但我們迅速將其改造成了我國歷史上最堅固的邊境。」

特朗普同時宣布，超過145萬名軍人將在聖誕節前收到特別的「戰士紅利」（warrior dividend）。他表示：「為了紀念我們國家於1776年建國，我們將向每位士兵發放1776美元（約13818港元），支票已在寄送途中。」

特朗普在講話中不斷為其政府的經濟成就辯護，聲稱儘管選民普遍對生活成本高企感到不滿，但他已在降低物價方面取得明顯進展。

特朗普列舉了一系列他聲稱比去年更便宜的商品：「短短幾個月，我們就從最糟糕的境地變成了最好的境地，我正在迅速降低這些高物價。」

特朗普將通貨膨脹飆升的責任全部歸咎於前總統拜登，並聲稱他正努力解決他所說的經濟「爛攤子」。他還承諾，今年較早時候通過的「大而美法案」將在2026年為美國民眾提供新的紓困措施。