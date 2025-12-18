白宮幕僚長專訪銳評總統　特朗普力挺不割蓆：她將繼續留任

美國白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）在雜誌《名利場》刊出的最新一期專訪中，尖銳批評總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及其內閣成員，引起外界熱議。特朗普事後仍然為懷爾斯辯護，並於12月17日強調自己不會解僱她，後者將留任幕僚長一職。



特朗普周三參加為上週在敘利亞陣亡美軍士兵的遺體移交儀式後，被記者問及白宮幕僚長專訪發表銳評一事，詢問懷爾斯會否留任白宮幕僚長。

對此，特朗普給予肯定的答案並再度為懷爾斯辯護，強調：「她表現非常出色。」

據《名利場》雜誌，懷爾斯在訪問對特朗普及多名與其相關的政治人物發表銳評，包括形容特朗普具有「酒鬼性格」（alcoholic’s personality）、副總統萬斯（JD Vance）是陰謀論者、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）是「怪異鴨子」（odd duck）。

專訪釋出後，即時引起外界巨大關注，特朗普政府官員隨即一致力挺懷爾斯，冀為事件降溫。

2025年12月17日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）從返回馬里蘭州安德魯斯聯合基地後，接受記者提問。與此同時，身穿白色衣服的白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）在旁邊聆聽他與記者交談。（Reuters）

特朗普16日受訪時強調，他完全信任懷爾斯，批評《名利場》採訪者有故意誤導之嫌，又開玩笑稱自己的確有「酒鬼性格」。