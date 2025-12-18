美軍再打擊東太平洋一艘運毒船　造成4人死亡

美國南方司令部（US Southern Command）在社交平台X上表示，美軍12月17日（周三）在東太平洋襲擊另一艘據稱運送毒品的船隻，造成4人死亡。



美媒引述南方司令部報道，這艘船是由一個恐怖組織營運，沿東太平洋一條已知的販毒路線航行。美軍「南方之矛聯合特遣部隊」（Joint Task Force Southern Spear）對其進行了打擊。

美媒指，這是美軍針對涉嫌販毒船隻的第26次已知襲擊，據特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府公布的數據，襲擊共造成至少99人喪生。

這些襲擊是美國在南美洲擴大軍事行動的一部分，其重點是委內瑞拉。美國還向加勒比海地區調派了數千名士兵和一個航空母艦打擊群。

2025年12月10日，委內瑞拉加拉加斯（Caracas），總統馬杜羅（Nicolas Maduro）手持一頂帽子，與支持者一起參加紀念聖伊內斯戰役（Battle of Santa Ines）的遊行。（Reuters）

美國總統特朗普指責委內瑞拉竊取了美國的石油、土地和其他資產，並於16日下令，宣布對所有進出該國受制裁的運油輪進行海上封鎖。委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）則批評，稱美國企圖推翻其政權，並佔有該國的領土和資源。