土耳其擬向美國低頭　欲退貨購買10年俄羅斯S-400防空系統

據彭博社12月17日消息，土耳其近十年前從俄羅斯購買了S-400防空系統，現在想退貨退款。



報導認為，土耳其此舉將結束因這筆交易引發的與美國及其他北約成員國關係緊張。這一舉措還可能使土耳其得以購買其長期追求的美國F-35隱形戰鬥機。

有匿名知情人士透露，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）上周在土庫曼會見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）時提出了這一問題，此前兩國官員已進行過類似討論。

報道稱，埃爾多安的行動是在美國政府加大壓力要求其放棄俄羅斯先進技術之後。

圖為2017年1月26日，俄羅斯波羅的海艦隊防空分部演習中所使用的最新款S-400 Triumf系統。（Getty Images）

今年9月，埃爾多安在白宮與特朗普（Donald Trump，又譯川普）會晤時討論了俄制S-400及購買F-35的計畫。本月早些時候，特朗普的親密盟友、美國駐土耳其大使巴拉克（Thomas Barrack）表示，土耳其方面距離放棄S-400更近了一步，預計這一問題將在未來四到六個月內解決。

知情人士表示，放棄俄羅斯軍事裝備可能顯著改善土耳其與美國的關係，為解除美國針對土耳其國防工業的制裁，以及獲得F-35戰機鋪平道路。一名土耳其高級外交官最近稱，預計美國明年將解除制裁。

知情人士還稱，土耳其期望俄羅斯看在該國在俄烏間的調解努力的份上，可以接受其退貨請求。土耳其尋求俄方退還其購買防空系統花費的數十億美元，提議這筆錢可以通過從俄羅斯的石油和天然氣進口帳單中扣減來實現，但這還需另行談判。

彭博社提到，土耳其在2017年與俄羅斯簽署了S-400防空系統購買協議，當時該國與北約盟友關係疏遠。儘管土耳其當時也尋求購買美國製造的愛國者導彈，但美國促成此交易的意願不大。

2019年，美國政府因土耳其購買S-400將其逐出F-35計畫。2020年，華盛頓援引《通過制裁對抗美國對手法案》（CAATSA），阻止土耳其國防工業獲取敏感技術。

這些人士稱，土耳其方面認為，與該國擺脫該系統後可能從特朗普政府等北約盟友那裏獲得的外交收益相比，S-400導彈和雷達的成本微不足道。北約此前一直表示，若土耳其使用S-400，俄羅斯可能獲得北約關鍵情報。迄今為止，土耳其尚未運行該系統。

2025年12月12日，俄羅斯總統普京會見土耳其總統埃爾多安。（Reuters）

北約中，土耳其擁有次於美國的最大軍隊，多年來常被指責與莫斯科過於接近。埃爾多安一直否認這一說法，表示土耳其需奉行平衡外交政策。在烏克蘭問題上，埃爾多安拒絕制裁莫斯科，但限制其通過博斯普魯斯海峽向黑海派遣軍艦，並向基輔提供武器。

另據俄羅斯塔斯社消息，12月12日，普京和土耳其總統埃爾多安在土庫曼斯坦舉行會晤。值得一提的是，此次會晤持續了約一個半小時，嚴重超時，影響到了普京後續與巴基斯坦總理謝里夫（Mian Muhammad Nawaz Sharif）的會晤。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）會後表示，雙方討論了「高度敏感」的議題，但兩國間「不存在重大問題」，俄土關係的多面性和多樣性使其能夠應對「來自第三國的壓力」和國際舞台上的種種困難。

佩斯科夫還稱，普京和埃爾多安互相向對方發出了訪問邀請。

文章獲《觀察者網》授權轉載

