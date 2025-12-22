澳洲槍擊案後　新州緊急立法限槍　擬限每人最多擁四支

澳洲新南威爾斯州議會12月22日緊急復會，就強化槍械管制法案進行表決。新法將限制個人擁有槍械數量上限為4支（農民等特定群體可至10支），並禁止展示恐怖主義標誌、限制示威活動中佩戴口罩。



新州州長柯民思（Chris Minns） 表示，法案雖預期遭遇反對，但為社區安全所必需。

目前新州並無持槍數量上限，警務資料顯示州內有逾70人擁有超過100支槍，其中一人更持有298支。邦迪案其中一名槍手薩吉德（Sajid Akram）合法擁有6支槍械。

2025年12月21日，澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach），當地在槍擊案發生一週後舉行悼念活動，安全人員在附近的邦迪酒店樓頂執勤戒備。（Reuters）

法案同時賦予警方在示威中要求移除面罩的權力，並擬禁止被視為煽動暴力的「全球化起義」口號。

反對黨自由黨領袖萊伊（Sussan Ley） 則呼籲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese） 共同商定對事件展開皇家調查委員會的授權範圍。外長黃英賢（Penny Wong）則強調政府已立法打擊仇恨言論及「起底」行為。

槍擊事件後，阿爾巴尼斯政府被指打擊反猶太主義不力，其民調支持率在12月內下跌15個百分點至負值。目前仍有13名槍擊案傷者住院，其中4人情況危殆。