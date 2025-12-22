澳洲總理就悉尼恐襲事件致歉　宣布嚴打仇恨言論及收緊簽證

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese） 12月22日就悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）恐怖襲擊事件公開道歉，並宣布一系列立法改革，包括新增「仇恨宣講」加重刑罰罪名、擴大部長取消簽證權力，以及加強邊境攔截仇恨標誌物品。



阿爾巴尼斯在首都坎培拉表示，身為總理對襲擊事件感到「責任重大」，並向猶太社區及全國致歉。此次12月14日針對猶太光明節慶祝活動的襲擊造成16人死亡。

內政部長伯克（Tony Burke） 公布具體措施：未來若簽證持有人有宣揚仇恨、展示仇恨標誌或進行污衊的紀錄，部長可直接取消其簽證。他強調，標準將取決於行為是否「煽動社區不和」。同時，海關法律將修改，以攔截仇恨標誌物品入境。

2025年12月18日，澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）14日發生造成16死、40多傷的大規模槍擊案。槍擊案中最年輕的受害者，瑪蒂達（Matilda）18日舉行葬禮，其家人與這位年僅10歲的女孩作出最後的告別，並呼籲社區不要讓她的死帶來更多憤怒。（網絡圖片）

律政部長羅蘭（Michelle Rowland）指出，新法案將嚴打「散播仇恨、分化與激進化」行為，並設立針對成年人的新罪名，若其試圖影響及激化兒童、向兒童鼓吹對特定群體實施暴力，將面臨加重刑罰。

政府亦將在諮詢猶太社區後，起草新的「嚴重污衊罪」，將煽動仇恨行為刑事化。這些措施旨在強化現有仇恨言論法，並配合上週已宣布的收緊移民法規，以驅逐持極端觀點者。