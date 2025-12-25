泰柬衝突｜柬方指平民再添30死87傷　雙方舉行會談調停

泰柬邊境衝突持續，兩國12月24日正式啟動為期3日的會談嘗試調停衝突，旨在為重返停火鋪路。柬方當晚指泰軍在兩國舉行會談首日，持續炮擊及空襲，造成30名柬埔寨平民死亡，另外87人受傷。



路透社報道，泰柬雙方團隊在南部邊境附近檢查站舉行磋商。泰國公共電視台報道指，雙方進行約2小時會談，明天繼續談判，柬方在會談上遞交國防部長的一封信，呼籲雙方恢復停火，泰方則重申三大前提條件，即柬埔寨先停火；並須在觀察員監督下持續停火；柬方應積極主動清除邊境地區地雷。

泰國柬埔寨衝突：圖為泰國方面2025年12月15日發布的影像，顯示泰方空襲在柬埔寨一側的爭議邊境地區，現場出現濃煙。（Royal Thai Army/Handout via REUTERS）

俄衛網引述泰國國防部發言人素拉頌（Surasant Kongsiri）指出，泰國和柬埔寨邊境衝突屬於雙邊問題，雙方均有無需第三方介入的情況下解決衝突的機制，他還重申泰方立場，指泰方「從未侵略過」柬埔寨，一直「非常包容」，並繼續與柬方保持聯繫。此外他預料若會談進展順利，兩國防長預料在27日舉行會面。

泰國國防部發言人素拉頌（Surasant Kongsiri）周二表示，泰國士兵在今次邊境衝突中死亡人數增至23人。柬埔寨表示，截至24日下午，已有超過63萬人因邊境衝突逃離家鄉，包括20.2萬兒童。