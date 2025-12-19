美國教會聖誕表演「駱駝失控攻擊觀眾」　女子遭腳踢中臉當場昏迷

撰文：ETtoday
出版：更新：

美國德州當地教堂舉辦的大型聖誕節慶祝活動中發生令人震驚的事件，一名女子到場欣賞表演時，突然被一頭表演中的駱駝攻擊，一腳踢中她的臉、當場昏迷，混亂現場畫面在網絡上熱爆。

駱駝表演失控　突然攻擊女觀眾

事件發生在休斯敦（Houston）當地教會Champion Forest Baptist Church，一年一度盛大舉行的聖誕節活動，表演中工作人員會使用駱駝等真實動物，參與重現耶穌誕生等場面，沒想到發生攻擊事件。

美國一女子現場觀看聖誕表演，突然被一頭表演中的駱駝攻擊，臉部被狠狠踢中當場昏迷，混亂現場畫面在網絡上爆紅。（Facebook@GrizzysHoodNews）

現場混亂畫面曝光：

+7
駱駝突受驚將母子摔落　事主頭部被踢幸獲軍醫施救：差點被踢死駱駝不敵人流倒地累死？敦煌景區否認　目擊者：只是累趴了

從網絡上瘋傳的影片中可看到，教會活動表演中，一頭駱駝被一名穿著傳統服飾的人牽著走過觀眾席走道，駱駝突然伸出左腳，狠狠踢中一名女觀眾的臉，導致女子當場昏迷，在場許多民眾立即上前幫忙。

意外影片爆紅　女觀眾送醫後康復

影片爆紅後，教會發言人對外表示：

參與演出的其中一隻駱駝撞到一名觀眾，發生了令人意想不到的事件，我們的團隊立即做出反應，並且聯繫緊急部門。

後來的演出已禁止讓動物出現在觀眾席。被攻擊的女觀眾送醫後已經康復出院。

延伸閱讀：美女流落阿聯酋沙漠　Call Uber竟獲駱駝接送　網民：邊有可能

+4
有片｜內地女近拍鹿BB　遭鹿媽媽｢暴擊狂踩｣全身傷　網民嘲：自找獸醫幫大象灌腸通便一秒被「瀑布」淹沒　滿臉糞便卻露出滿意笑容獼猴搶手袋！內地女哭求還袋下場慘　網民︰證明馬騮唔識普通話印度男開閃光燈與大象自拍　遭狂踩施暴「當眾脫褲」　結局更悲哀

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

野生動物
意外受傷
耶穌
聖誕新年
基督教
美國
ETtoday