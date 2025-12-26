俄羅斯男子聖誕派對豪飲「液氮雞尾酒」　胃部瞬間被撐爆當場倒地

俄羅斯莫斯科一家公司的聖誕派對變調！38歲男子謝爾蓋（Sergey）豪飲含有液態氮的雞尾酒，剛下肚就感覺不適，隨後捧腹倒地。送醫後謝爾蓋被診斷胃部破裂，情況相當危急，所幸目前恢復意識，暫時脫離險境。



主廚特製液態氮雞尾酒 男子胃部瞬間被撐破

綜合《鏡報》（The Mirror）、《每日郵報》（Daily Mail）報道，莫斯科料理教室 Igra Stolov 日前出借會場舉辦一家公司的聖誕派對，其中一名主廚被邀請表演「液態氮特效秀」（cryo-show），並製作數杯雞尾酒。

在會場氣氛高漲之際，謝爾蓋接過其中一杯雞尾酒，在主廚慫恿下一口喝下，沒想到他迅速感到肚子不適，隨後捧腹倒地。現場眾人被這一幕嚇壞，立即打電話叫救護車將謝爾蓋送醫。

醫生表示，謝爾蓋的胃部被氣體迅速膨脹撐起後破裂，送醫時的情況危急，一度命危。不過經過緊急手術，謝爾蓋目前已經恢復意識，不過情況仍然嚴重。

醫生補充，液態氮未完全揮發就進入體內，容易迅速氣化並膨脹，產生極大壓力。除了內出血、器官受傷外，嚴重會導致如謝爾蓋的胃部破裂，甚至喪命，提醒民眾注意。

