2年減肥88公斤IG爆紅　美女容貌焦慮反更嚴重：想念150公斤的自己

美國佐治亞州一名女子在兩年內成功減掉一半的自己，驚人的蛻變讓她在社群媒體上瞬間爆紅。本來甩掉88公斤應該讓她健康又開心，但日前她卻發文坦承自己想念「被當透明人」的感覺，說變瘦變美反而讓她有更嚴重的容貌焦慮。



據《太陽報》（The Sun）報道，27歲的女子莎凡娜（Savannah Silbernagel）曾一度胖到330磅（約150公斤），她說自己當時走在路上就像透明人，就算深夜出門也不怕，

畢竟誰會想綁架一個150公斤的胖妞？但現在我完全不敢獨自出門。

Savannah Silbernagel減肥88公斤反而讓她有更嚴重的容貌焦慮，看看她瘦身前後的分別👇👇👇

+ 11

她表示，自從變瘦變漂亮以後，她出門不再覺得安全，其他人的過度關注也讓她很不舒服。莎凡娜抱怨，現在不論聊任何話題，最後都會變成聊她的減肥史。假設她吃得很健康，旁人就在偷看她吃甚麼，但要是她稍微吃點垃圾食物，又會有人說「她一定會復胖」。

最諷刺的是，雖然外表變美了，莎凡娜卻覺得現在的容貌焦慮比以前更嚴重。她坦承，體重減輕後，她要面對皮膚鬆弛、其他人的評價和體重反彈的恐懼，讓她的心理常常有難以言喻的壓力。

她在網路上分享一路以來的心境故事，希望能提醒周遭的人對減肥的人多點關懷。這則貼文不只在網路上引發網友熱議，也吸引不少網友留言支持鼓勵。

相關圖輯：106公斤太胖被分手 男子「憤而減肥」3個月減到71公斤變秀氣男神👇👇👇

+ 16

延伸閱讀：

聖誕老人越過台灣上空？國防部平安夜秀NORAD追蹤：22時41分途經台北

美呆！李佳芬罕見古裝出席校慶「與韓國瑜同框」校方說原因了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】