美國男子公園放狗起衝突　與愛犬在妻子面前同遭射殺　槍手被捕

美國佐治亞州一名男子洛登（Terry Loden）12月21日與妻子在公園放狗散步時，因愛犬與陌生人的狗隻發生衝突，導致對方先向愛犬開槍，及後再向洛登開槍導致其死亡。槍擊案發生15分鐘後，疑犯在試圖逃離公園時被警方逮捕；該疑犯目前被控犯有蓄意謀殺罪、重罪謀殺罪、重罪加重襲擊罪，以及在犯罪過程中持有槍支罪。



紐約郵報報道，上周日下午3點半左右，70歲的洛登和妻子謝麗爾（Cheryle Loden） 帶着他們的狗在佐治亞州霍爾縣的辛普森公園（Simpson Park）散步。期間，洛登的愛犬和一名陌生人的狗發生了衝突，而洛登正在用手機和孫女通話。

洛登試圖將自己的狗拉開，但陌生人隨後就用手槍將洛登和狗雙雙打死。目睹事件的洛登妻子Cheryle事後立即撥打911，並試圖按住洛登的傷口止血，希望他堅持下去。衝突期間，洛登的孫女也透過電話聽到槍擊聲。

據霍爾縣警長辦公室確認，52歲的開槍男子名叫斯塔爾卡普（Todd Alexander Stalcup），他在事發後試圖駕駛自己的SUV逃跑，但被警方抓獲。警方稱，洛登在東北佐治亞醫療中心去世。洛登一家在聲明中表示，這一殺戮「毫無意義且無緣無故」。