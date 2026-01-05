馬杜羅關押牢房惡名昭彰　曾斷電沒暖氣食物長蛆　屢傳暴力事件

美國軍方1月3日對「委內瑞拉」發動突襲，3小時內逮捕總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）及其妻，隨即將兩人送往布魯克林都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）羈押，預計5日接受提訊。由於該拘留中心以環境惡劣、暴力頻傳聞名，外界十分關注馬杜羅的收押條件。



消息人士指出，該中心長期人手短缺、設備老舊，曾發生多起囚犯死亡事件。過去知名歌手吹牛老爹（Diddy）涉入性侵案時也關押在此，他曾透過律師表明內部環境極為糟糕。

+ 2

環境惡劣暴力頻傳 吹牛老爹也嫌髒

布魯克林都會拘留中心自1990年代建成以來，因應紐約市監獄過度擁擠問題，成為聯邦收押重犯的重要設施。該中心以衞生條件不佳、馬桶常壞、人手嚴重不足而惡名昭彰，並屢傳暴力事件。2024年6月與7月，分別有一名囚犯因暴力事件死亡，突顯該中心的安全隱患。

根據美媒，該中心曾收押過吹牛老爹（Puff Daddy）、歌手勞凱利（R. Kelly）、加密貨幣奇才班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）、前藥廠執行長希克瑞里（Martin Shkreli）、愛潑斯坦前女友麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）等名人。吹牛老爹辯護律師艾格尼費羅於2024年底在法庭直言：

對囚犯來說，那是個環境非常惡劣的地方。

他強調，若將當事人羈押於此，律師團隊將難以為官司做準備。

曾冬天暖氣、照明全斷 賠償1000萬美元

該設施曾被爆出牢房髒亂、食物布滿蛆蟲、經常停電等問題，一些法官拒絕把嫌犯送到這裏關押，甚至曾因「不人道」環境，被紐約聯邦公設辯護人協會（Federal Defenders of New York）起訴。

2019年冬季，該中心曾因大規模停電，導致暖氣全斷、無燈照明，囚犯被困牢房數日，衛生條件極差。事後美國司法部以1000萬美元、與1600名受影響囚犯和解。自2019年愛潑斯坦自殺，導致曼克頓監獄關閉後，布魯克林都會拘留中心成為紐約市唯一運作的聯邦拘留設施。

馬杜羅預計5號出庭

馬杜羅預計5日中午首次在曼克頓聯邦法院出庭，他遭指控毒品恐怖主義陰謀等罪，妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）同樣面臨古柯鹼（可卡因）走私陰謀等罪名。夫妻兩人目前被分開、單獨監禁，監獄外圍聚集支持與反對馬杜羅的抗議民眾，現場部署至少4名全副武裝的執法人員，手持M4機關槍巡邏與嚴密戒備，另有10多名警察駐守。

點擊瀏覽更多馬杜羅被捕相關圖片：

+ 7

延伸閲讀：

未獲授權即動武？UN明將討論美逮馬杜洛合法性 一原因恐難究責

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】